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25.02.2020 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце мать бросила полуторагодовалого ребенка в ТЦ

Текст: Вера Черенева

В Череповце завели уголовное дело на 36-летнюю женщину, которая бросила своего полуторагодовалого сына одного в торговом центре.

Фото: iStock
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Как сообщает Следственный комитет по Вологодской области, мать была пьяна.

Мальчика нашли сотрудники полиции около полуночи, когда торговый центр уже закрывался.

Сейчас следователи выясняют, в каких условиях жил и воспитывался ребенок.

Матери вменяют оставление ребенка в опасности. Наказание по этой статье довольно серьезно. Так, признанных виновными, могут наказать штрафом до 80 тысяч рублей, обязательным работами на срок до 360 часов, арестом до трех месяцев или лишением свободы до одного года.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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