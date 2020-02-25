В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека

В Петербурге четыре человека госпитализированы с перекрестка Дунайского проспекта и Купчинской улицы. Здесь автомобиль Lada въехал в группу прохожих на тротуаре.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в тяжелом состоянии с места происшествия госпитализирован мужчина, чуть лучше состояние у пострадавшей женщины.

В ДТП также пострадали двое детей, которые находились на тротуаре в момент наезда. Лишь после того, как четверо пешеходов были сбиты, машина остановилась.

Сейчас с водителем легковушки беседуют сотрудники ГИБДД.