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25.02.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге отстранен от должности заведующий отделом судмедэкспертизы трупов городского бюро судмердэкспертизы. В учреждении проводится проверка комитета по здравоохранению. Выяснилось, что 21 февраля на корпоратив в учреждение позвали стриптизершу и она исполнила довольно откровенный танец в помещении, рядом с которым происходят вскрытия.

Фото: iStock
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Как сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, приход стриптизерши был неофициальным - никаких мероприятий в подразделениях администрация бюро судмедэкспертизы не согласовывала и разрешений на то, чтобы в учреждение прошли посторонние лица, не выдавала.

После скандала заведующий отделом судмедэкспертизы трупов был отстранен от своих должностных обязанностей. В комитете по здравоохранению говорят, что эта мера только на время проверки. К слову, по стечению обстоятельств с сегодняшнего дня заведующий отделом находится в отпуске.

Девушка, которая по предварительным данным, провела стриптизершу в помещения морга, работает судмедэкспертом. Ей объявлен выговор. Также из учреждения по собственному желанию уволились два лаборанта.

В комитете по здравоохранению назвали выбранную форму проведения корпоратива, а также место празднования, противоречащими общепринятым этическим принципам. В связи с инцидентом с работниками бюро обещают провести воспитательные беседы.

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