В Петербурге завершился прием заявок для проекта "Твой бюджет - 2020". Победителями стали шесть районов, в которых жители проявили наибольшую активность. Это Кировский, Красносельский, Пушкинский, Калининский, Приморский и Выборгский районы. Каждый из них получит на реализацию лучших проектов, предложенных горожанами, по 15 миллионов рублей из городской казны.

Но до реализации дойдет еще не скоро. Районным властям предстоит сформировать бюджетные комиссии, провести экспертизы инициатив, выбрать самые актуальные и, наконец, выставить проекты-победители на голосование.

Проект "Твой бюджет" проводится в Петербурге уже в пятый раз. Благодаря ему удается воплотить в жизнь идеи по улучшению городского пространства, подсказанные самими жителями. Нередко десятки заявок от разных людей касаются одной и той же проблемы. И это правильно, считают в комитете финансов. Таким образом петербуржцы объединяются вокруг проблемных точек и сообща находят пути решения вопроса.

Чаще всего предложения касаются обустройства зеленых территорий, спортивных и детских площадок. Нынешний год не стал исключением. В каждой третьей заявке говорится о скверах, парках и зонах отдыха. Например, петербуржцы выступают за благоустройство Муринского парка и сквера Доблести. А возле Лесотехнической академии предложили создать парк сказочных фей.

- Наблюдается рост заявок, связанных с животными, - отмечают в комитете финансов. - Это не только традиционные для "Твоего бюджета" площадки для выгула и дрессировки собак, но и создание или помощь приютам для животных, проект "Скорая помощь животным", создание базы доноров для животных.

Популярная тема - обустройство инфраструктуры для велосипедистов. Инициативы выходят за рамки простого создания новых велодорожек. Речь уже идет о крытых отапливаемых велотрассах и велобоксах. А Анастасия Галактионова позаботилась о владельцах электросамокатов - для них предлагается построить специальную дорожку на сваях от метро до Юнтолово.

Жители сразу нескольких районов выразили мысль о необходимости упорядочить обмен книгами. От установки во дворах ящиков для буккроссинга до запуска специального книжного автобуса - "библиобуса".

Не обошлось без неординарных инициатив. Так, Ольга Киселева предложила создать программу обучения волонтеров оказанию первой медпомощи (они будут получать информацию о том, кому срочно нужна помощь, с помощью приложения для смартфонов), а также организовать доставку дефибрилляторов и другого медоборудования дронами.

Антон Таканов считает нужным создать "антисектантский, антилженаучный, антимошеннический центр", где будут бесплатно консультировать психологи, антропологи, философы, адвокаты. "Это как ..Решала.. с телеканала, только по-настоящему и через науку", - объясняет автор.

Владимир Верховых выступил с идеей высадить в Любашинском саду морозостойкие грецкие орехи. Примерно в том же направлении мыслит Дмитрий Горбунов - он предложил закупить для парков юго-запада города сотню ожереловых попугаев, которым, говорят, по силам перенести петербургский климат.

Кстати

13 заявок не прошли модерацию проекта, потому что содержали оскорбления жителей города или религиозную пропаганду, открыто призывали к мошенничеству.