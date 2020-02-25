Но до реализации дойдет еще не скоро. Районным властям предстоит сформировать бюджетные комиссии, провести экспертизы инициатив, выбрать самые актуальные и, наконец, выставить проекты-победители на голосование.
Проект "Твой бюджет" проводится в Петербурге уже в пятый раз. Благодаря ему удается воплотить в жизнь идеи по улучшению городского пространства, подсказанные самими жителями. Нередко десятки заявок от разных людей касаются одной и той же проблемы. И это правильно, считают в комитете финансов. Таким образом петербуржцы объединяются вокруг проблемных точек и сообща находят пути решения вопроса.
Чаще всего предложения касаются обустройства зеленых территорий, спортивных и детских площадок. Нынешний год не стал исключением. В каждой третьей заявке говорится о скверах, парках и зонах отдыха. Например, петербуржцы выступают за благоустройство Муринского парка и сквера Доблести. А возле Лесотехнической академии предложили создать парк сказочных фей.
- Наблюдается рост заявок, связанных с животными, - отмечают в комитете финансов. - Это не только традиционные для "Твоего бюджета" площадки для выгула и дрессировки собак, но и создание или помощь приютам для животных, проект "Скорая помощь животным", создание базы доноров для животных.
Популярная тема - обустройство инфраструктуры для велосипедистов. Инициативы выходят за рамки простого создания новых велодорожек. Речь уже идет о крытых отапливаемых велотрассах и велобоксах. А Анастасия Галактионова позаботилась о владельцах электросамокатов - для них предлагается построить специальную дорожку на сваях от метро до Юнтолово.
Жители сразу нескольких районов выразили мысль о необходимости упорядочить обмен книгами. От установки во дворах ящиков для буккроссинга до запуска специального книжного автобуса - "библиобуса".
Не обошлось без неординарных инициатив. Так, Ольга Киселева предложила создать программу обучения волонтеров оказанию первой медпомощи (они будут получать информацию о том, кому срочно нужна помощь, с помощью приложения для смартфонов), а также организовать доставку дефибрилляторов и другого медоборудования дронами.
Антон Таканов считает нужным создать "антисектантский, антилженаучный, антимошеннический центр", где будут бесплатно консультировать психологи, антропологи, философы, адвокаты. "Это как ..Решала.. с телеканала, только по-настоящему и через науку", - объясняет автор.
Владимир Верховых выступил с идеей высадить в Любашинском саду морозостойкие грецкие орехи. Примерно в том же направлении мыслит Дмитрий Горбунов - он предложил закупить для парков юго-запада города сотню ожереловых попугаев, которым, говорят, по силам перенести петербургский климат.
Кстати
13 заявок не прошли модерацию проекта, потому что содержали оскорбления жителей города или религиозную пропаганду, открыто призывали к мошенничеству.