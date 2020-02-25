В "РГ" представили видеокнигу "Читаем Абрамова. Братья и сестры"

В медиацентре "Российской газеты" прошла презентация видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры".

Двести чтецов, сто отрывков из самой проникновенной книги Абрамова о жизни северного села Пекашино в тяжкие годы Великой Отечественной… С экрана ее читают очень разные люди: крестная дочь писателя Агафья Хаймина из Нарьян-Мара и его земляки из Верколы, губернатор Поморья Игорь Орлов, актеры Малого драматического театра Санкт-Петербурга Анжелика Неволина и Адриан Ростовский, писатель Павел Басинский, телеведущие Борис Корчевников и Алена Горенко. Всех объединило абрамовское слово. Роман "Братья и сестры" в Поморье называют "народной библией". Теперь ее прочитали всем миром.

Как отметил редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, это не первый подобный проект "Российской газеты". Записаны видеокниги по Пушкину, Тургеневу, Крылову. Но народное чтение Абрамова особенно важно, потому что его слово, которое когда-то ценила огромная страна, оказалось незаслуженно забытым. На презентации видеокниги рефреном звучало: мы должны обращаться к Абрамову постоянно, а не только в связи с юбилеем.

- Нам было очень важно, чтобы в записи приняли участие не только те, кто знает и чтит абрамовское слово, - отметил режиссер проекта, директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов. - Мы с интересом наблюдали, как люди открывали для себя книги писателя. Сначала - через лексику: а что означает это незнакомое северное слово, как оно произносится? Затем - через глубокий посыл, заложенный в книге. В итоге практически все участники проекта заверили нас, что теперь будут читать Абрамова.

Кто он, Федор Александрович? Певец малой родины или мастер слова мирового масштаба, писатель-"деревенщик" или философ вне места и времени? Об этом также зашла речь на презентации.

- Считается, что определение "деревенская" не полностью передает суть прозы Абрамова. Но ведь по большому счету весь наш народ вышел из деревни, из малых поселений. Там создавались традиции, которые определяют русских людей. На мой взгляд, деревня - это сущностное слово для нашей страны. И я всех приглашаю в настоящую русскую деревню Верколу, на родину Федора Александровича, - обратился к собравшимся губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Режиссер Теймураз Эсадзе, создавший 26-серийный фильм "Две зимы и три лета" по произведениям Федора Абрамова, считает, что он писал о русском человеке, о том, что с ним происходит.

- Его книги рассказывают и о нас, сегодняшних. А всерьез обсуждать, какого уровня это писатель - регионального или всероссийского, я считаю, вообще кощунство. Это писатель мирового значения. "Хроники Пекашино" были изданы во Франции, других странах мира, и потрясли зарубежных читателей. А как его чтили писатели-современники! Когда я сказал Валентину Распутину, что буду снимать фильм по Абрамову, он улыбнулся: "Ну, тогда я тебе вообще не нужен". Абрамов был ключевой фигурой того времени. С его книги "Вокруг да около" в 1963 году фактически началась "литература правды", - напомнил Теймураз Эсадзе.

Писатель Сергей Шаргунов называет Федора Абрамова сердцеведом, который смог высветить всю глубину человека:

- Главное в его прозе - это не только удивительный мир Русского Севера, но и глубокий рассказ о совестливости людей. Он сумел докопаться до тайны своих героев, которые в основном молчали под грузом труда. Абрамов стал настоящим защитником своих земляков.

Тема северной родины стала одной из главных на презентации видеокниги. Во время нее работала выставка редких фотоснимков Федора Александровича и его земляков "Созидающее слово художника", подготовленная Архангельским краеведческим музеем. Из "РГ" она отправится в библиотеки Москвы. Своими воспоминаниями о писателе поделились его друзья, литераторы Григорий Калюжный и Владимир Крупин, по словам которого "слово растет не на асфальте, а на земле". О значении абрамовского творчества говорили его земляки - директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова, депутаты областного собрания Ирина Фролова, Иван Новиков и многие другие участники народного чтения.

На презентации зрители увидели только 20-минутную часть видеокниги. Полная полуторачасовая версия будет опубликована на портале ГодЛитературы.РФ.