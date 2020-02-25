Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции

Трасса, соединяющая Адлер с курортами Красной Поляны, закрыта из-за аварии на подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Движение на федеральной автомобильной дороге Адлер - Красная Поляна (ранее известной как составляющая совмещенной автомобильной и железной дороги горнолыжного комплекса "Альпика-Сервис") накануне поздно вечером пришлось приостановить из-за отсутствия света в результате возгорания на подведомственной РЖД электроподстанции "Монастырь".

Электроснабжение прервано на участке трассы с шестого по 41-й километр, в том числе в трех тоннелях.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения до полного восстановления электроснабжения движение автотранспорта с 22.00 перенаправлено на дублирующую трассу А-149 Адлер - Красная Поляна", - уточнили в ведомстве.

Сколько времени понадобится на устранение неполадок, не сообщается. Известно лишь, что это продлится до окончания ремонтно-восстановительных работ со стороны железнодорожников.

Напомним, 11 февраля аналогичная ситуация сложилась из-за возгорания на электроподстанции "Ахштырь". Уже на следующий день утром электроснабжение удалось восстановить.