На Дону девушка попала под пулю в конфликте полицейского и таксиста

В городе Новошахтинске Ростовской области из-за конфликта, вспыхнувшего между полицейским, который ехал на своей машине, и таксистом, пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД на транспорте, в ходе ссоры полицейский открыл огонь из травматического оружия. При этом одна из выпущенных пуль срикошетила в пассажирку такси.

Сообщается, что сотрудник полиции отказался от медосвидетельствования. Он уже отстранен от службы и будет уволен. Также в ведомстве отметили, что в случае подтверждения вины полицейского, он понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Сейчас проводится проверка по факту случившегося. Как уточнили агентству в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, вреда здоровью девушки нет.