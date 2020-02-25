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25.02.2020 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейского обвинили в пьяном ДТП и гибели женщины

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Северском районе Кубани следователи предъявили обвинение полицейскому участковому в нарушении правил дорожного движения в пьяном виде, в результате которого погибла женщина.

Фото: iStock
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По информации СУ СК по Краснодарскому краю, происшествие случилось ночью 16 февраля 2020 года. Полицейский ехал на своем BMW по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, мужчина находился за рулем в пьяном состоянии и, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лоб с автомобилем Renault. В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault получила серьезные травмы и скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок госпитализирован - врачи до сих пор борются за его жизнь.

"Кроме того, в рамках расследования уголовного получено заключение судебно-химической экспертизы, согласно которой у обвиняемого достоверно установлено наличие на момент совершения ДТП этилового спирта в крови. Расследование уголовного дела продолжается", - уточнили в ведомстве.

Тем временем

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю по этому факту назначена служебная проверка, по результатам которой принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей

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