В Астрахани выбрали нового главу горадминистрации

Гордума Астрахани на заседании во вторник выбрала и.о. главы городской администрации Эльвиру Мурадханову, которая до этого была заместителем сити-менеджера и одновременно возглавляла правовое управление муниципалитета, - сообщили "РГ" в пресс-службе заксобрания.

Бывший глава администрации Астрахани Радик Харисов подал в отставку в пятницу 21 февраля, он работал в этой должности с ноября 2018 года.

Как сообщается на сайте городской администрации, Эльвира Мурадханова пришла в чиновники в декабре 2018 года с должности зампрокурора Астрахани. Она курировала вопросы по надзору за исполнением федерального законодательства, законностью правовых актов и их проектов.