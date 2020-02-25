В центре Ростова рухнул балкон с людьми

В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон с людьми. Пострадали двое мужчин.

Как сообщает ТАСС, прокуратура Ростовской области начала проверку после произошедшего инцидента. ЧП случилось в переулке Семашко, в доме 1884 года постройки, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. По предварительным данным, дом был признан аварийным еще в 2011 года. Однако собственник помещения, где произошло обрушение, отказался от выкупной цены и сдал его в аренду.

Серьезные травмы получили двое мужчин, которые вместе вышли на злополучный балкон, не выдержавший их веса. Они госпитализированы.