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25.02.2020 11:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Севастополя нашли подземный бункер

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Во время реконструкции улицы Большой Морской в центре Севастополя обнаружен подземный бункер, для строительства которого была использована бронебашня с затопленного корабля. Об этом "РГ" сообщил член наблюдательного совета по реконструкции Б. Морской, спелеолог Анатолий Пряшников.

- При выполнении земляных работ экскаватор вскрыл фортификационное сооружение времен второй обороны Севастополя. Основой является закопанная под землю бронебашня артиллерийской корабельной установки. Предположительно, это башня с крейсера "Червона Украина", - рассказал Пряшников.

Фото: Херсонес Таврический
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Корабль был подбит в ноябре 1941 года во время авианалета и затонул в Южной бухте Севастополя. Орудия с крейсера были сняты и отправлены на береговые батареи, а бронебашню, скорее всего, использовали для создания подземного укрепления.

- Башню закопали и устроили в ней командный путь, - говорит Пряшников. - Сюда заведена связь, электропроводка. Все это было нетронуто почти 80 лет и полностью сохранилось.

Кроме самой бронебашни, найдены подземные ходы, один из которых ведет к существующему бомбоубежищу. Находка относится к периоду конца 1941 - первой половины 1942 годов.

По словам спелеолога, строители обнаружили бункер несколько дней назад, но держали его в секрете. Общественникам о находке рассказали местные жители.

Фото: Геннадий Григорьев
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Бронебашню нашли напротив кинотеатра "Победа", в небольшом скверике между жилыми домами. По плану реконструкции, там должны были высадить новые деревья, а тротуары вымостить плиткой. Однако общественники надеются, что ценный исторический объект станет мини-музеем и прольет свет на детали героической обороны Севастополя.

- Я буду настаивать на музеификации, создании здесь экспозиции, посвященной второй обороне Севастополя. Такие объекты нельзя закапывать в землю, - говорит Анатолий Пряшников.

По его словам, необходимо исследовать подземные ходы, провести раскопки. Также предстоит работа в архивах, чтобы подтвердить документально существование этого объекта и его назначение.

Тем временем

Буквально в 10 метрах от бронебашни был вскрыт еще один исторический объект - колодец для воды глубиной 24 метра, который предположительно был построен на рубеже XVIII-XIX веков. Спелеологи уже спускались вниз и полагают, что на дне могут быть исторические артефакты.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь РГ-Видео

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