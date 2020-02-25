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25.02.2020 15:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ростове началось формирование "Эшелона Победы"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На юге России и Северном Кавказе началось формирование железнодорожного состава "Эшелон Победы". В честь 75-й годовщины Победы поезд посетит 20 городов и узловых станций, где в Великую Отечественную войну шли жестокие бои.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, в эшелоне будут размещены экспозиции "Оборона Севастополя", "Битва за Кавказ","Сталинградская битва" и "Современная армия", а также пункт оцифровки данных проекта "Дорога Памяти". В теплушках посетители также смогут познакомиться с деятельностью в годы войны медиков и органов контрразведки.

На открытых платформах установят наглядные экспонаты - танки Т-34 и ИС-3, реактивную систему БМ-13 "Катюша", артиллерийские орудия ЗИС-3, БС-3, Д-1 и зенитную пушку АЗП-39. Седьмая платформа станет сценой для выступлений творческих коллективов ансамблей песни и пляски ЮВО и Черноморского флота. Для организации питания в состав эшелона включен вагон-ресторан.

Планируется, что патриотическая акция начнется 21 апреля в городе Батайск, а завершится 8 мая на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону.

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