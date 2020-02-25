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25.02.2020 21:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи двух детей унесло в Черное море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.

Как сообщили в пресс-службе краевом ГУ МЧС России, сообщение поступило сегодня в 19.20 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы Сочи.

Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи

"Двое несовершеннолетних ребенка пытались перейти реку Псезуапсе в районе поселка Лазаревское и были снесены в море потоком воды, - заявили в ведомстве. - На место незамедлительно были направлены спасатели. На море шторм 4-5 баллов, поиск в открытом море невозможен".

Сейчас поиски ведут десять сотрудников МЧС, 16 полицейских и три человек из службы спасения Сочи. На берегу дежурит бригада скорой медицинской помощи. Также на месте работает следственная группа.

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по сообщению о безвестном исчезновении детей, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что речь идет о двух мальчиках примерно 13-15 лет.

Днем волна чуть не смыла в море маму с ребенком. Инцидент произошел на Приморской набережной Центрального района Сочи и попал в соцсети. На видеокадрах видно, что женщина пытается сделать эффектное фото шторма на камеру телефона. В тот же момент их буквально накрывает волной. Они чудом не пострадали.

До конца дня на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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