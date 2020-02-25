В Сочи учительница требовала у школьников деньги на уборку класса

Мэрия Сочи, по информации пресс-службы администрации, начала проверку по факту появившегося в Сети видео, на котором учительница школы № 27 Адлерского района требовала с учеников деньги за уборку класса.

Причем в этом ролике педагог обращается к классу на повышенных тонах:

"Запомните сами и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц и нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. Понятно? Кстати, уборщицы для кабинетов нет! Если вы выросли в какой-то деревне и у вас там убирали уборщицы, потому что у вас была школа в один этаж, значит, пожалуйста. Вы меня услышали? Смотрите!"

По данному факту проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры, заявили в мэрии.

Это уже второй скандал за несколько дней. 19 февраля в одной из школ Лазаревского района учитель, защищая коллегу, на уроке применил физическую силу к школьнику.

Как сообщили в министерстве образования Кубани, "согласно положению об общественно полезном труде, принятым в данной образовательной организации, уборка кабинетов в среднем и старшем звене закреплена за классами в форме дежурства, а уборка площадей общего пользования и кабинетов начальных классов проводится штатными работниками школы".

Также в ведомстве уточнили, что сбор денег в краевых образовательных организациях запрещен.

"По факту видеоролика из средней общеобразовательной школы № 27 города Сочи, распространенного в сети интернет, проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры", - говорится в официальном аккаунте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Instagram.