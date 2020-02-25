В Сочи восстановят знаменитый бассейн с фонтаном "Рыбки"

В Сочи прибыла экспертная группа для восстановления одного из символов города-курорта - мозаичного комплекса "Рыбки", который находится в Адлерском районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, столичные специалисты вместе с первым вице-мэром администрации Сочи Денисом Юрковским и главой Адлерского района Валерием Кокоревым осмотрели состояние композиций, выполненных из венгерской смальты почти полвека назад. Реконструкция скульптурной композиции будет проведена с учетом мнения автора - известного скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

- Сейчас ведется составление дефектных ведомостей - это необходимо для определения объемов и видов работ, - сказал Денис Юрковский. - После того, как эксперты определят объем работ и согласуют их с Зурабом Церетели, проект будет направлен в администрацию Сочи для дальнейшего согласования.

В последний раз скульптурную композицию реставрировали около 20 лет назад. По оценке экспертов, более 90 процентов мозаичного комплекса нуждается в реставрации.

Кстати

Уникальный бассейн с фонтаном был создан Зурабом Церетели в 1973 году. Комплекс представляет собой большую и мелкую чашу, которая ранее наполнялась водой. Вокруг и внутри чаши расположены различные морские обитатели - рыбы, морские коньки, морские звезды, черепахи. И само дно бассейна, и фигурки животных покрыты мозаикой из венгерской смальты.

"Рыбки" удостоились разных премий и стали одной из достопримечательностей Сочи. Помимо реставрации скульптурной композиции, будет благоустроена и территория вокруг комплекса. В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения.