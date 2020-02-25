Видео: В Волгограде возле жилого дома образовался огромный провал

В интернете появилось видео с места провала в Волгограде на улице Дзержинского, в который едва не упал автомобиль. Провал образовался возле трехэтажного жилого дома.

Как сообщает РИА Новости, в мэрии считают, что по предварительным оценкам он не представляет опасности для здания.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что из-за провала целостность фундамента дома и капитальных конструкций не нарушена. Также сообщается, что построенный в 1962 году дом не относится к аварийным.

В мэрии добавили, что провал огорожен, коммунальные службы проводят там работы, а специальная комиссия выяснит, по какой причине провалился грунт и определит, как восстановить придомовую территорию.