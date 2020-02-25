Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси

Аграрии Волгоградской области впервые будут ежемесячно поставлять в Беларусь около 300 тонн огурцов. Причиной тому стало прекращение поставок из Украины из-за повышения себестоимости производства овощей закрытого грунта.

"Предварительно планируем отправлять в Беларусь 240-300 тонн огурцов каждый месяц. Аналогичная ситуация идет по Эстонии, пока к договору мы еще не пришли, планируется прибытие представителей этой страны к нам для переговоров", - заявил ТАСС представитель крупного волгоградского тепличного хозяйства Дмитрий Карпенко.

По его словам, часть тепличных комбинатов на Украине из-за высоких цен на энергоносители прекратила выращивание огурцов. Теперь овощи закрытого грунта на украинский рынок поставляются из Беларуси. Из-за чего на внутреннем рынке РБ возник дисбаланс, который местные торговые сети намерены закрыть продукцией из Волгоградской области.

Кроме того, торговые организации Эстонии также проявили заинтересованность в приобретении огурцов первого сорта, упакованного в термоусадочную пленку для увеличения срока реализации.