Кабмин выделит 200 млн рублей на ремонт Курганской больницы скорой медпомощи

Правительство выделит 200 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт и оснащение Курганской больницы скорой медицинской помощи. После осмотра медицинского учреждения глава кабинета министров признался, что ему стыдно видеть такое состояние российских больниц.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин продолжил поездки по регионам страны и на этот раз выбрал один из десяти самых отстающих в развитии - Курганскую область. В прошлом году куратором региону приставили министра финансов Антона Силуанова.

Чтобы показать, в каком состоянии сегодня могут находиться социальные объекты даже в областных центрах, премьера привезли в городскую больницу скорой помощи. Капитальный ремонт в ней, рассказывал персонал, не проводился десятилетиями. Интерьеры некоторых отделений считались современными лет 30-40 назад в советские времена. "У нас чисто, но бедно", - подбирая выражения, описал журналистам ситуацию в операционном блоке его заведующий, врач-хирург Иван Молдован. При всех проблемах - дефицит кадров, устаревшее оборудование - находящееся под самой крышей отделение намеревалось просить у главы правительства прежде всего провести основательный ремонт.

Михаилу Мишустину не понадобилось много времени, чтобы согласиться с врачами. "Очень грустно, что в таком состоянии наши больницы. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - подытожил он осмотр. Двести миллионов рублей премьер-министр пообещал предоставить из резервного фонда правительства. "Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - заверил он сотрудников больницы.