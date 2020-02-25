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25.02.2020 13:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кабмин выделит 200 млн рублей на ремонт Курганской больницы скорой медпомощи

Текст: Владимир Кузьмин (Курган)
Правительство выделит 200 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт и оснащение Курганской больницы скорой медицинской помощи. После осмотра медицинского учреждения глава кабинета министров признался, что ему стыдно видеть такое состояние российских больниц.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин продолжил поездки по регионам страны и на этот раз выбрал один из десяти самых отстающих в развитии - Курганскую область. В прошлом году куратором региону приставили министра финансов Антона Силуанова.

Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии
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Чтобы показать, в каком состоянии сегодня могут находиться социальные объекты даже в областных центрах, премьера привезли в городскую больницу скорой помощи. Капитальный ремонт в ней, рассказывал персонал, не проводился десятилетиями. Интерьеры некоторых отделений считались современными лет 30-40 назад в советские времена. "У нас чисто, но бедно", - подбирая выражения, описал журналистам ситуацию в операционном блоке его заведующий, врач-хирург Иван Молдован. При всех проблемах - дефицит кадров, устаревшее оборудование - находящееся под самой крышей отделение намеревалось просить у главы правительства прежде всего провести основательный ремонт.

Михаилу Мишустину не понадобилось много времени, чтобы согласиться с врачами. "Очень грустно, что в таком состоянии наши больницы. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - подытожил он осмотр. Двести миллионов рублей премьер-министр пообещал предоставить из резервного фонда правительства. "Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - заверил он сотрудников больницы.

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