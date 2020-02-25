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25.02.2020 18:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа над "мусорными" ошибками

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 41(8095)
Жители Курганской области буквально завалили чиновников и общественные приемные жалобами после того, как получили в начале февраля первые "мусорные" квитанции. В платежках жильцы обнаружили неточные данные: к примеру, неверно указан собственник либо количество проживающих.

В одной квартире прописано двое, а плату требуют за четверых. В другой - сделали начисления на человека, которого нет в живых уже 21 год. В профильном департаменте поясняют: причина ошибок - отсутствие у регоператора инструментария для получения актуальных сведений. Единственный законный источник информации - управляющая организация (УО). Она обязана по запросу регоператора предоставить данные, но не все это делают. Кроме того, некоторые УО владеют устаревшими сведениями, а у многих вообще нет никаких.

Возможно, ажиотажа удалось бы избежать, если б в январе, как обещали, прислали тестовые квитанции

Курганцев оправдания не устраивают: если допущена ошибка, необходимо ее оперативно исправить, а с этим возникают проблемы. Между ведомствами нет взаимодействия. На всю область один расчетный центр. За день его специалисты принимают около 300 заявлений. Отстоявших длинную очередь людей отправляют в МКУ "Жилищная политика" за справкой о составе семьи, но и там народу не меньше. Приходится тратить не только время, но и деньги: на проезд, оформление справок.

Фото: iStock
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В селах ситуация еще хуже. Поскольку домовые книги отменили, во многих населенных пунктах просто некому выдавать такие справки. Занятые на производстве нервничают: у предприятий и жилищных контор совпадают часы работы.

Возможно, ажиотажа удалось бы избежать, если б в январе, как обещали, прислали тестовые квитанции. Но что-то не срослось. Теперь приходится перестраиваться на ходу. Региональные власти рекомендовали изменить систему и время работы расчетного центра и МКУ "Жилищная политика" в Кургане, увеличить количество операторов и консультантов в зале.

Экономика ЖКХ Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область "Мусорная" реформа

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