Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Усилия правительства направлены на решение двух ключевых задач. "Это повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

Достижение этих задач, уверен глава кабмина, позволит получить широкий эффект по другим направлениям, в том числе в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.

Во вторник Михаил Мишустин посетил Курганскую область, где утвердил индивидуальную программу социально-экономического развития региона на срок до 2024 года.