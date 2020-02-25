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25.02.2020 16:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Текст: Владимир Кузьмин (Курган)

Усилия правительства направлены на решение двух ключевых задач. "Это повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

Достижение этих задач, уверен глава кабмина, позволит получить широкий эффект по другим направлениям, в том числе в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.

Во вторник Михаил Мишустин посетил Курганскую область, где утвердил индивидуальную программу социально-экономического развития региона на срок до 2024 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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