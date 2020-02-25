Мишустин поручил подготовить программы развития отстающих регионов

Индивидуальные программы социально-экономического развития десяти самых депрессивных регионов страны должны вывести их из зоны бедности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Первым утвержден план действий для Курганской области.

Во вторник председатель правительства продолжил поездки по стране. И если первый свой выезд он совершил в более и менее благополучную Новгородскую область, то теперь в поле зрения главы кабинета министров попали субъекты Федерации, вошедшие в десятку худших с точки зрения социально-экономического положения. Каждому разработают индивидуальную программу развития до 2024 года и выделят на их реализацию по 5 миллиардов рублей.

Курганская область по многим показателям далека от средних по стране. Численность населения снижается последние 25 лет, в прошлом году она сократилась на 7,8 тысячи человек. По итогам 2018 года средние доходы на одного жителя составили 20,3 тысячи рублей при аналогичном показателе по стране 33,2 тысячи. 19 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Безработица в два раза превышает среднероссийскую.

"Самая главная задача - вывести эти регионы из негативного социально-экономического развития, в том числе из зоны бедности", - подчеркнул Михаил Мишустин в ходе совещания, на котором обсуждалась программа развития области. Потенциал у региона есть, заметил премьер. Индекс промышленного производства, например, более чем в два раза выше среднероссийского, значительно увеличились инвестиции в основной капитал. Однако проблемы в субъекте Федерации копились годами, став со временем системными и вызывая у премьер-министра местами сожаление и даже стыд.

С такими эмоциями глава правительства покидал Курганскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где ему показали, в каком состоянии могут находиться социально значимые объекты даже в областных центрах. Капитальный ремонт в учреждении, рассказывал персонал, не проводился десятилетиями. Интерьеры некоторых отделений считались современными лет 30-40 назад в советские времена. "У нас чисто, но бедно", - подбирая выражения, описал журналистам ситуацию в операционном блоке его заведующий, врач-хирург Иван Молдован. При всех проблемах - дефицит кадров, устаревшее оборудование - находящееся под самой крышей отделение намеревалось просить у премьера прежде всего провести основательный ремонт.

Михаилу Мишустину не понадобилось много времени, чтобы согласиться с врачами. "Очень грустно, что в таком состоянии наши больницы. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - подытожил он осмотр. 200 миллионов рублей премьер-министр пообещал предоставить из резервного фонда правительства. "Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - заверил он сотрудников больницы. Также региону обещано доукомплектовать парк машин скорой помощи новой современной техникой взамен отслужившей свое.

Часть проблем области будут решать за счет национальных проектов. По этой линии для Кургана предусмотрено около 7 миллиардов рублей в этом году, за три года финансирование составит почти 18 миллиардов.

Лично курирующий развитие региона министр финансов Антон Силуанов рассказал, что одной из основных целей индивидуальной программы области является снижение доли населения, у которого доходы находятся ниже прожиточного минимума. "Мы говорим о том, что в 2024 году доля составит не более 8 процентов", - заявил он. За пять лет также планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест и примерно на 10 процентов снизить количество безработных.

Программу развития Курганской области глава правительства решил утвердить незамедлительно, прямо на совещании, и напомнил всем десяти отстающим регионам, что успешная реализация этих планов сулит после 2024 года дополнительную финансовую помощь - до 5 миллиардов рублей.