Отруби и куркума: Зачем свердловских школьников перевели на меню с биодобавками

29 февраля завершится анкетирование детей и родителей, которое Роспотребнадзор проводит онлайн на сайтах школ Екатеринбурга. Оно покажет, понравилось ли горожанам новое школьное меню с активными биодобавками.

Внедрять его начали с января по рекомендации Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий. Сборник методических рекомендаций для столовых подготовили в УрГЭУ. Благодаря этому в рационе школьников появились блюда с куркумой, отрубями, мукой из зародышей пшеницы, морской капустой, льняным маслом. Как уверяют врачи, все это повысит адаптационные свойства организма в условиях городской экологии.

В школе № 136 обновленное меню сначала изучили ребята и журналисты, потом родители.

- Хотите творожную запеканку с зародышами пшеницы? Или кашу-ассорти из рисовой и кукурузной крупы? Мы такие любим варить. Попробуйте сбитень ягодный с медом и пряностями - рецепт старшеклассники придумали сами. А, может витаминные колбаски из куриного филе? И сочно, и белка много с витаминами, - зазывают повара.

От такого изобилия глаза разбегаются. Запеканка на вкус оказывается такой же, как в далеком детстве, - воздушной, однородной. Сколько я не пыталась распознать в ней зародыши пшеницы - ничего не получилось.

- От биодобавок вкус привычных блюд не меняется. Просто пользы больше, - поясняет технолог Светлана Шулешова,. - В муке из зародышей пшеницы, к примеру, много витаминов, аминокислот и белка. Отруби, которые мы добавляем в хлеб, котлетный фарш, обогащают блюда клетчаткой и пищевыми волокнами. Это не дает кишечнику впитать токсины и поддерживает хороший метаболизм. Куркума - прекрасный антиоксидант и антиканцероген, мы ее и в выпечку кладем, и в гарниры, и в супы.

- Нас и раньше кормили хорошо, но эти блюда действительно необычные. И питательные, можно наесться одной порцией и не брать добавки, - поделилась впечатлениями ученица 10-го класса Валерия, которая тоже подошла к дегустационному столу.

- Разнообразие - это всегда хорошо, - поддержал ее 11-классник Данила.

По словам директора школы Ларисы Шершневой, разговоры о правильном питании ведутся не только на уроках. К примеру, в учебном заведении действует экспериментальная кулинарная группа. Девятиклассники вместе с учителем технологии разрабатывают полезные рецепты и предлагают их столовой. В частности, так в меню появился сбитень и куриный рулет с морковью "Петухан Куриханович".

В день нашего визита ребята как раз "испытывали" полезные сырники: с курагой и черносливом.

- Я очень рада, что в нашей школе есть такая возможность - выбирать, что мы будем есть, - откровенничает у плиты Алина. - Знаю, что такая традиция есть не везде.

Проект "Привлекательное и здоровое питание" запустил в свердловских школах Роспотребнадзор.

Еще в сентябре 2019 года медики провели в регионе соцопрос в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Он показал, что школьники мало что знают о здоровой еде.

- Мы проанализировали 3300 анкет и увидели, что половина ребят питается 3-4 раза в день. Но, к сожалению, есть и такие, что едят всего 1-2 раза (их пять процентов). Кроме того, дети недостаточно употребляют фрукты, молоко и молочные продукты, примерно 3-4 раза в неделю. Тогда как торты, пирожные и майонез - в среднем восемь раз в неделю, карамель и газировку - девять раз, фастфуд - десять. В программе "Разговоры о правильном питании" участвует всего 47 процентов школ, в том числе сельских -34 процента. Этого недостаточно, чтобы родители знали, как правильно кормить своих детей, - комментирует начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Между тем

Помимо Екатеринбурга, меню с биодобавками внедряется в школах и детских садах Полевского, по нему питается уже около 9000 ребятишек. "На старте многие не понимали, зачем кормить детей отрубями или куркумой. "Не надо нас оздоравливать, мы и так здоровы!" - вспоминает Ольга Большедворова, директор компании, которая реализует проект в моногороде. - Прямо на родительских собраниях наши технологи подробно рассказывали, какие продукты необходимо есть каждый день, насколько важно регулярно и разнообразно питаться, что значат витамины для нашего организма. За полгода мы получили 154 положительных отзыва".