Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, Mercedes-Benz на большой скорости врезался во встречный Toyota Land Cruiser, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- Авария произошла сегодня 11 часов на 196 километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево- Магнитогорск, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительной информации, 46-летний водитель Mercedes-Benz при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser 120.

В результате виновник аварии и его пассажирка погибли на месте происшествия. Находившиеся на заднем сидении дети в возрасте 11-ти и пяти лет отправлены в больницу на попутных машинах. Однако пятилетнюю девочку спасти не удалось - она скончалась по дороге в больницу. 11-летний мальчик госпитализирован в реанимацию.

Как установлено полицией, семья проживала в Верхнеуральском районе, ехала в сторону Магнитогорска.

Во внедорожнике Toyota находились жители города Магнитогорска. 36-летний водитель и его пассажир также госпитализированы.