Новости

Умелец за два года собрал "суперниву" 14:17
На Ставрополье ураган оставил без света 25 тысяч жителей 14:12
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак 14:09
В Дагестане загорелся крупный парфюмерный магазин 14:05
В Уфе возбудили уголовные дела против "черных риэлторов" 14:03
Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области 14:00
В центре Ростова рухнул балкон с людьми 14:00
Петербуржец на детском празднике ограбил "Человека-паука" 13:57
Найдены новые признаки сходства Марса и Земли 13:54
Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Язова 13:52
К Крымскому мосту построят новую дорогу 13:47
Лавров призвал СПЧ ООН оценить нарушение прав нацменьшинств Киевом 13:46
В Корее из-за коронавируса появились рестораны "только для корейцев" 13:45
В Нижнем Новгороде водителя насмерть зажало двумя автобусами 13:44
Мишустин назначил нового куратора прогнозов в Минэкономразвития 13:42
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Язова 13:40
Песков рассказал о пользе инфраструктурных проектов 13:37
Чорлука продлил контракт с "Локомотивом" 13:35
В Барнауле девочка попала в реанимацию из-за травмы в школе 13:30
В Астрахани после обрушения пола в кафе возбудили уголовное дело 13:27
Пасмурная погода с мокрым снегом ждет москвичей в конце февраля 13:25
Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе 13:23
Сергей Шойгу проинспектировал Пермское суворовское училище 13:16
Из-за "черного неба" в Красноярск прибыла глава Росприроднадзора 13:15
Аргентинский философ Марио Бунге скончался на 101 году жизни 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семья с пятилетним ребенком погибла в ДТП в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе, в котором три человека погибли и еще трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По предварительным данным, Mercedes-Benz на большой скорости врезался во встречный Toyota Land Cruiser, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

На Кубани полицейского обвинили в пьяном ДТП и гибели женщины

- Авария произошла сегодня 11 часов на 196 километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменево- Магнитогорск, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По предварительной информации, 46-летний водитель Mercedes-Benz при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser 120.

В результате виновник аварии и его пассажирка погибли на месте происшествия. Находившиеся на заднем сидении дети в возрасте 11-ти и пяти лет отправлены в больницу на попутных машинах. Однако пятилетнюю девочку спасти не удалось - она скончалась по дороге в больницу. 11-летний мальчик госпитализирован в реанимацию.

Как установлено полицией, семья проживала в Верхнеуральском районе, ехала в сторону Магнитогорска.

Во внедорожнике Toyota находились жители города Магнитогорска. 36-летний водитель и его пассажир также госпитализированы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
ВЦИОМ: Две трети россиян намерены голосовать по поправкам в Конституцию
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
Экс-директора ФСИН Александра Реймера освободили из колонии досрочно
Профилактика
Профилактика
Камеры научились узнавать лица и сократили число автоугонов
Безопасность
Безопасность
Как распознать письма от кибермошенников