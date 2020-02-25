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25.02.2020 18:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В поле зрения - овощ

Уральские студенты освоят технологию in vitro
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 41(8095)
Первая в УрФО лаборатория микроклонального размножения и ДНК-технологий открылась в Уральском государственном аграрном университете. Будущие аграрии уже во время учебы смогут вывести свои сорта овощных культур, влиять на урожайность картофеля или томатов, их устойчивость к болезням буквально на клеточном уровне.
Будущие аграрии смогут влиять на урожайность картофеля или томатов буквально на клеточном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ Будущие аграрии смогут влиять на урожайность картофеля или томатов буквально на клеточном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Будущие аграрии смогут влиять на урожайность картофеля или томатов буквально на клеточном уровне. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Создание нового сорта любого овоща, его путь на поля или в теплицы начнется с пробирки (по так называемой технологии in vitro) - под микроскопом и в полной стерильности.

- Мы работаем на уральский регион, поэтому все исследования проходят с учетом местных климатически условий. Наши хозяйства не должны зависеть от импорта семян. А освоение передовых технологий необходимо начинать в вузе, - уверен проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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В оборудование лаборатории вложено около пяти миллионов рублей. Первые опыты студенты проведут в этом семестре. Для того чтобы селекционный процесс не прекращался, вуз намерен построить еще и теплицы, где будет расти "рассада" из пробирки. Планы у молодых селекционеров грандиозные: студенты сотрудничают с овощеводами крупнейшего тепличного хозяйства близ Екатеринбурга, где выращивают свои гибриды помидоров и огурцов. Новинки демонстрируют отличный урожай, и, возможно, в скором будущем место дорогих голландских сортов в теплицах займут уральские томаты.

Общество Наука Общество Образование Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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