Первая в УрФО лаборатория микроклонального размножения и ДНК-технологий открылась в Уральском государственном аграрном университете. Будущие аграрии уже во время учебы смогут вывести свои сорта овощных культур, влиять на урожайность картофеля или томатов, их устойчивость к болезням буквально на клеточном уровне.

Создание нового сорта любого овоща, его путь на поля или в теплицы начнется с пробирки (по так называемой технологии in vitro) - под микроскопом и в полной стерильности.

- Мы работаем на уральский регион, поэтому все исследования проходят с учетом местных климатически условий. Наши хозяйства не должны зависеть от импорта семян. А освоение передовых технологий необходимо начинать в вузе, - уверен проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

В оборудование лаборатории вложено около пяти миллионов рублей. Первые опыты студенты проведут в этом семестре. Для того чтобы селекционный процесс не прекращался, вуз намерен построить еще и теплицы, где будет расти "рассада" из пробирки. Планы у молодых селекционеров грандиозные: студенты сотрудничают с овощеводами крупнейшего тепличного хозяйства близ Екатеринбурга, где выращивают свои гибриды помидоров и огурцов. Новинки демонстрируют отличный урожай, и, возможно, в скором будущем место дорогих голландских сортов в теплицах займут уральские томаты.