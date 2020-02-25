В 75-ю годовщину Победы ветеранам уделяют особое внимание. На площади 1905 года для фронтовиков и тружеников тыла поставят дополнительные трибуны. Сидячих мест будет две тысячи, а не одна, как прежде. Дата знаменательная, и организаторы надеются, что участвовать в торжествах захотят даже те земляки, кто по каким-либо причинам на параде отсутствовал. К тому же с ветераном смогут прийти родственники или сопровождающие.
По данным администрации Екатеринбурга, в городе живет 569 фронтовиков и тружеников тыла. Каждого опекает сотрудник социальной службы. На парад всех доставят автобусы. Для тех, кто не хочет наблюдать с трибун, организовано шествие, правда, не по брусчатке, а на автомобилях с открытым верхом. 9 Мая машины с ветеранами первыми проедут по площади.
Кроме того, свердловчане выступили с инициативой провести в День Победы шествие "Бессмертного цеха". Участники акции предлагают пройти в рядах "Бессмертного полка" с портретами близких, которые работали на уральских заводах и фабриках в годы войны. Первыми в стране такую акцию провели в прошлом году жители Нижнего Тагила.
На Среднем Урале решили поставить рекорд: пять тысяч гармонистов на стадионе "Екатеринбург Арена" одновременно сыграют "День Победы" и "Свердловский вальс".