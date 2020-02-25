Впервые на Урале в День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны организуют персональные мини-парады во дворах. Почетный караул пройдет под окнами фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на трибуне главной площади Екатеринбурга. Об инициативе сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

В 75-ю годовщину Победы ветеранам уделяют особое внимание. На площади 1905 года для фронтовиков и тружеников тыла поставят дополнительные трибуны. Сидячих мест будет две тысячи, а не одна, как прежде. Дата знаменательная, и организаторы надеются, что участвовать в торжествах захотят даже те земляки, кто по каким-либо причинам на параде отсутствовал. К тому же с ветераном смогут прийти родственники или сопровождающие.

По данным администрации Екатеринбурга, в городе живет 569 фронтовиков и тружеников тыла. Каждого опекает сотрудник социальной службы. На парад всех доставят автобусы. Для тех, кто не хочет наблюдать с трибун, организовано шествие, правда, не по брусчатке, а на автомобилях с открытым верхом. 9 Мая машины с ветеранами первыми проедут по площади.

Кроме того, свердловчане выступили с инициативой провести в День Победы шествие "Бессмертного цеха". Участники акции предлагают пройти в рядах "Бессмертного полка" с портретами близких, которые работали на уральских заводах и фабриках в годы войны. Первыми в стране такую акцию провели в прошлом году жители Нижнего Тагила.

Между тем

На Среднем Урале решили поставить рекорд: пять тысяч гармонистов на стадионе "Екатеринбург Арена" одновременно сыграют "День Победы" и "Свердловский вальс".