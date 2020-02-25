РФ и Сербия вновь готовятся противостоять возрождению фашизма на Западе

Россия и Сербия готовятся масштабно отметить 75-летие Великой Победы над фашизмом, давшей народам Европы свободу, право выбора, возможность прогрессивного развития. Москва и Белград обсудили и перспективы создания института защиты исторической памяти, основы, объединяющей в борьбе с вызовами и угрозами, которые вновь встают перед человечеством, ради обеспечения мира на земле.

"Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите: нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти. Учитывая, что граждане Советского Союза, русский народ, граждане Югославии и сербский народ понесли огромные потери в этой кровопролитной войне, и мы с вами одинаково понимаем, что нам необходимо защитить память о погибших", - с таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе февральского V заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной Скупщиной Сербии.

Корреспондент "Российской газеты" попытался разобраться в истоках неонацизма, в том числе и на Балканах, и существующих возможностях противодействия этому злу, обратившись за помощью к ректору Университета Восточного Сараево Милану Куличу, профессору философского факультета Белградского университета Милошу Ковичу, сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, вице-президенту Российской академии наук (РАН), директору Института археологии РАН Николаю Макарову.

Милан Кулич

Ректор Университета Восточного Сараево Милан Кулич рассказал, что сербы поддерживают Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды, полностью разделяют значимость проведения "Бессмертных полков", напоминающих о том, какой ценой далась Победа над фашизмом. Кроме того, в Республике Сербской надеются на расширение сотрудничества с российскими ВУЗами для укрепления исторических связей между братскими сербским и русским народами. "Процесс фальсификации истории в последнее время набирает все большие обороты, - констатировал он. - Действительно, сейчас фальсификаторы и псевдоисторики пытаются заново написать историю в том контексте, который отвечает исключительно их интересам. В этой связи особое значение приобретают "Бессмертные полки", напоминающие о том, какой ценой далась Победа над фашизмом, истреблявшим целые народы. Сербский народ понес огромные жертвы, отстаивая свое право на свободу, в ходе Первой и Второй мировых войн, а также последнего югоконфликта в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому для нас крайне важно говорить об этом, чтобы не допускать искаженной трактовки исторических событий. Мы полностью поддерживаем Россию в борьбе с попытками искажения исторической правды".

Николай Макаров

Вице-президент РАН отметил тот факт, что "борьба с фальсификацией истории - это часть труда историка, наш профессиональный долг". "Задача историка - показать объективную и достоверную картину прошлого, - говорит академик. - История Второй мировой войны еще недавно казалась нам очевидной. В нашем сознании существовали оценки и заключения, казавшиеся нам незыблемыми, потому что их разделял весь мир, вся Европа. Сейчас мы видим, что это не так, что снова история является объектом манипуляций. И самый убедительный аргумент для того, чтобы вернуть достоверную картину, вернуть фундаментальные истинные интерпретации, - обратиться к документам".

Милош Кович

Историк рассказал, что только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю.

"Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности, - указал он. - В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость. На Западе и сегодня искренне верят в то, что Бог и история на их стороне и что их ценности универсальны, обязательны для всех народов, культур и цивилизаций на нашей планете. Это началось с крестовых походов, где ключевым является 1204 год, когда выяснилось, что им было все равно, уничтожают ли они мусульман или православных "еретиков". Эта вера в собственную избранность остается неизменной, в то время как меняются лишь идеологические обоснования этого от эпохи к эпохе. Это является предпосылкой для геноцида американских аборигенов, евреев, русских и сербов во Второй мировой войне. При этом им неважно, почему они идут на нас: потому что мы православные, как это делали тевтонские рыцари, поляки, шведы, австрийцы или хорваты; потому что мы "консервативны и отсталы", как утверждал французский Наполеон; потому что мы им "расово уступаем", как говорили немецкие нацисты, хорватские усташи; потому что мы коммунисты и недостаточно либеральны, как сегодня заявляют США и страны НАТО. Все это лишь оправдания. За всем этим скрывается непреодолимое стремление к власти и крестоносная, миссионерская вера в собственную богоизбранность. Суть двух мировых войн и того, что происходит сейчас, на самом деле - походы "правоверного" Запада на "еретический" Восток. Достаточно взглянуть на ту беспрецедентную самоуверенность, с которой возглавляемые Германией страны ЕС, штурмовавшие СССР в 1941 году, сегодня уже обвиняют Россию в том, что она виновата в развязывании Второй мировой войны. Сегодня хорваты, боснийцы и албанцы, сформировавшие Гитлеру целые дивизии СС и совершившие геноцид против сербов в 1941-1945 годах при искренней поддержке Германии, хотят возложить вину за это на сербский народ".

Милош Кович подчеркивает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают нас с 19-го века "малыми русскими".

"Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности, - считает историк. - Периодические взаимные разочарования (Сан-Стефанский договор 1878 года, враждебность СССР по отношению к Королевству Югославия 1918-1941) не смогли этого изменить. Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".

Милорад Додик

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подчеркнул важность объединения людей на основе общих человеческих ценностей и противодействия попыткам искажения истории. "Реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы, - отметил политик. - В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма. Во всяком случае, новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире, к их числу в определенной степени можно отнести и последователей радикального ислама. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого зла опять выступают те же силы во главе с Россией и русским народом, боровшиеся в прошлом веке с гитлеровским фашизмом".