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25.02.2020 14:15
Рубрика: Власть

РФ обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного оружия

Текст: Игорь Дунаевский (Женева)
Действия США по понижению порога применения ядерного оружия в доктринальных документах внушают тревогу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Конференции по разоружению (КР) в Женеве, призвав "предотвратить деградацию международной архитектуры контроля над вооружениями".
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Лавров выразил надежду, что, несмотря на кризис этих механизмов, удастся организовать "конструктивную работу" на открывающейся в апреле в Нью-Йорке Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, главное в том, чтобы "в нынешних непростых условиях стало безусловное укрепление режима нераспространения, независимо от того, будет согласован итоговый документ или нет".

Глава российской дипломатии констатировал распространение "глубокого кризиса" на все составляющие разоруженческого механизма ООН, включая "отход от предметного диалога и политизацию дискуссий". Подтверждением тому являются усилия стран Запада, превращающих разоруженческие механизмы в "инструмент давления на "неугодные" государства", включая Организацию по запрещению химического оружия".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Лавров указал и на искусственно создаваемые бюрократические препоны, выстраиваемые отдельными странами для блокирования полноценного участия других государств. В качестве примера он привел срыв в 2019 году сессии Комиссии ООН по разоружению из-за того, что США не выдали визы руководителю и членам российской делегации. "Вашингтон активно пытается идеологизировать деятельность Первого комитета ГА ООН", - добавил министр.

"Все это ведет к разобщению мирового сообщества, отвлечению внимания от реальных проблем международной безопасности", - подчеркнул Лавров, призвав США "вернуться в нормальное русло уважительного межгосударственного диалога" в соответствии с Уставом ООН и соглашением о приёме на территории США штаб-квартиры организации.

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