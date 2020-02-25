Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду

В 2021 году бытовая техника может подорожать на 13%, электроника - на 9%, одежда и обувь - на 2-5%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова.

Произойдет это при условии, если с 2021 года вступят в силу предлагаемые минприроды нормативы, предполагающие стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки (в рамках концепции расширенной ответственности производителей). Сейчас этим занимается лишь часть производителей. Другие уплачивают экологический сбор.

По словам Алексея Федорова, ритейлеры считают, что переход к полной утилизации использованных товаров должен быть более плавным и длительным. Например, в течение пяти лет, так как компаниям придется тратиться на только на утилизацию самой продукции, но и на дополнительные складские помещения. В них должна будет храниться собранная ритейлерами упаковка. Придется набирать и персонал, который будет заниматься этими новыми процессами.

В то же время, как сообщает "Коммерсант", курирующая вопросы экологии вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко не поддержала внесение изменений в концепцию расширенной ответственности производителей. Предложения Минприроды об ужесточении норм для производителей и импортеров были отвергнуты.