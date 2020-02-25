Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта

Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.

С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. Так как 8 марта в этом году, как и прошедший День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. В Роструде обращают внимание, что 6 марта не будет укороченным рабочим днем, так как он не считается предпраздничным. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.