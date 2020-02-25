Россияне стали экономить на продуктах

В январе 2020 года россияне тратили за один поход в магазин на 67,5 рубля (или на 10,9%) меньше, чем в декабре 2019 года. Размер среднего чека составил 552 рубля, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование "Ромир".

Это - традиционный сезонный фактор. Перед новогодними праздниками россияне совершают много покупок, а в январе уже вынуждены экономить. Но, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров, отмечается в исследовании.

В январе средний чек снизился во всех федеральных округах: в Сибирском - на 13,3 процента (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) - на 11,8 процента (до 557 рублей), в Центральном - на 11,5 процента (до 607 рублей), в Приволжском - на 9,9 процента (до 505 рублей), в Северо-Западном - на 9,6 процента (до 615 рублей), в Дальневосточном - на 9,5 процента (до 661 рубля), в Уральском округе - на 8,7 процента (до 590 рублей).

Чаще всего россияне экономят, приобретая товары в гипермаркетах.