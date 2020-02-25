Сборная России по футболу начнет подготовку к первым матчам в календарном году 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Игроки Станислава Черчесова соберутся 22 числа на базе столичного "Динамо" в Новогорске. Уже через шесть дней им предстоит выездная встреча со шведами, а 31 марта, также в гостях, состоится матч с Молдавией.

До старта финальной стадии чемпионата Европы россияне проведут еще две игры: в гостях с поляками (2 июня) и на своем поле с Сербией (6 июня).

Напомним, что на Евро-2020 команда Черчесова встретится на групповом этапе с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые два поединка пройдут в Санкт-Петербурге на домашней арене "Зенита", а матч со скандинавами состоится в Копенгагене.

Непосредственно во время турнира россияне будут готовиться к своим встречам в Новогорске и Санкт-Петербурге.