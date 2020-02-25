Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию

Российский пловец Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом на одном дыхании 180 метров.

Рекордный заплыв прошел подо льдом Амерьевского доломитового карьера в подмосковном Щелкове. Молчанов, используя моноласт, проплыл подо льдом 180 метров, что на 5 метров больше, чем предыдущий рекордсмен из Франуии Артур Гуэрае-Бойери, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Молчанов является 14-кратным чемпионом мира и обладателем 18-ти рекордов мира. Подледное плавание является одной из наиболее сложных дисциплин фридайвинга.

"Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело. Именно ей я хочу посвятить этот рекорд", - отметил Молчанов.