Новости

АвтоВАЗ выпустил новые модификации Lada Largus 17:00
В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом 16:55
Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко 16:50
СМИ: В Австрии зафиксированы два случая заражения коронавирусом 16:49
Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы 16:44
Шоу "Классика на Дворцовой" признали лучшим музыкальным событием 16:41
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 16:40
Российский пловец установил рекорд Гиннесса по подледному плаванию 16:35
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве вора в законе Япончика 16:25
Харрисон Форд объяснил причину проволочки с "Индианой Джонсом 5" 16:22
Волгоградские овощи вытеснили украинскую продукцию из Беларуси 16:20
Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза 16:18
Мишустин назвал ключевые задачи правительства 16:17
Зеленский поручил погасить задолженность по зарплатам шахтерам до мая 16:12
Стало известно, что уничтожило "город богов" Теотиуакан 16:07
ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса 16:06
В мэрии Новосибирска прошли обыски по делу о подлоге 16:04
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах 16:01
Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8 16:00
В Омске завели дело на полицейских, задержавших музыканта с наркотиками 15:59
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве 15:50
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом 15:42
Уральцы потеряли 90 миллионов с банковских карт из-за кибермошенников 15:41
На Урале после контакта с ВИЧ-пациентом госпитализирован фельдшер 15:40
Вышел трейлер "Сибири" Абеля Феррары 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 16:01
Рубрика: Общество

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она заметила, что в ряде церквей по стране камеры уже установлены. Мотивация - "ради сохранности имущества и личных вещей прихожан", основание - "постановление правительства".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Храме Победы установят гильзы с землей, взятой с могил фронтовиков

По словам игумении Ксении (Чернеги), число камер в церквях будет расти и дальше, но "их не будет в алтарях и в местах проведения исповеди". Так же в братских и сестринских корпусах монастырей и в других внутренних помещениях, куда доступ ограничен правилами церкви, видеонаблюдение, как заметила представитель РПЦ, "можно заменить периодическими обходами".

Что же касается работающих видеокамер, по решению настоятеля камеры могут отключать во время таинств крещения, венчания или обряда отпевания, то есть, индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает публичные богослужения и обряды.

Ставить камеры будут только в объектах вместимостью от 500 человек. При этом нужны или не нужны видеокамеры - это решение будет принимать правящий архиерей или уполномоченное им лицо.

Как заявила представитель РПЦ, установку видеокамер начнут с Тульской епархии, но пилотных проектов при введении видеонаблюдения не будет. Кроме того, в небольших и сельских храмах камеры размещать тоже не будут.

Общество Религия

Главное сегодня

ЕК: Европа может приостановить действие Шенгена из-за коронавируса
Кремль подтвердил встречу Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуме назвали цель призывов в США к новым санкциям против России
Похороны маршала Дмитрия Язова пройдут 27 февраля
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи