Самый старый мужчина на Земле умер в Японии

В Японии скончался Титэцу Ватанабэ, которого всего три недели назад официально признали старейшим мужчиной на Земле. Ему было 112 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Житель префектуры Ниигата родился 5 марта 1907 года.

Добавим, что в январе 2019-го умер другой пожилой японец - 113-летний Масадзо Нонака, который также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. В префектуре Фукуока живет 117-летняя Канэ Танака. Ее признали самым старым человеком на планете.