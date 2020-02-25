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25.02.2020 03:45
Рубрика: В мире

Самый старый мужчина на Земле умер в Японии

В Японии скончался Титэцу Ватанабэ, которого всего три недели назад официально признали старейшим мужчиной на Земле. Ему было 112 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Житель префектуры Ниигата родился 5 марта 1907 года.

Фото: iStock
В России установлен рекорд по числу долгожителей

Добавим, что в январе 2019-го умер другой пожилой японец - 113-летний Масадзо Нонака, который также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. В префектуре Фукуока живет 117-летняя Канэ Танака. Ее признали самым старым человеком на планете.

В мире Восточная Азия Япония Всё о долгожителях

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