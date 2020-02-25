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25.02.2020 13:54
Рубрика: Общество

Найдены новые признаки сходства Марса и Земли

Текст: Тимур Алимов

Расшифровка первых данных с зонда InSight позволила астрофизикам получить новые свидетельства о более благоприятных условиях на Марсе в далеком прошлом, а также выявить новые сходства во внутренней структуре Красной планеты с Землей.

Выводы исследователей были опубликованы в специальном выпуске журнала Nature.

Фото: ESO/L. Calçada
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Так, ученые получили доказательства о довольно высокой сейсмической активности на Марсе. За 235 дней InSight зафиксировал 174 толчка, из них 150 были высокочастотными, а 24 - низкочастотными, что дает основания полагать об их связи с движением тектонических плит. Сейсмическая активность на нашей планете также вызвана, в основном, аналогичными процессами. Для сравнения, Луна не имеет тектонических плит, а толчки под ее поверхностью обусловлены медленным охлаждением.

Три наиболее сильных "марсотрясения" дали астрофизикам возможность отследить их источники. Два из них оказались сосредоточены у горного массива, называемого "Уступами Цербера". Он расположен в вулканическом районе Элизий вблизи марсианского экватора. Этот массив был образован в результате разломов, разделивших кору планеты. Полученные данные свидетельствуют о том, что Марс был тектонически и вулканически активен около 10 миллионов лет назад.

- Мы впервые сосредоточились на прямых геофизических измерениях другой планеты. Это дало нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и его геологических процессов. Данные помогают нам понять, как "работает" Красная планета, - сказал геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда.

Фото: Markus Patzek / Munster University
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Фото: Роскосмос
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InSight также зафиксировал разные виды гравитационных волн и наличие инфразвуковых колебаний в марсианской атмосфере. Но более неожиданным, по словам исследователей, стало сходство движений воздушных потоков в атмосфере Марса с земными.

- Мы стали еще увереннее в том, что наблюдения за атмосферой дадут нам своеобразный ключ к более точным расчетам и дальнейшему исследованию Красной планеты, - отметили ученые.

Третьим из основных открытий на основе данных InSight стало более мощное магнитное поле Марса. Оно оказалось в десять раз сильнее показателей, рассчитанных по спутниковым моделям. В районе 150 километров от посадки зонда под поверхностью планеты были обнаружены камни с близкой к земной силой намагниченности.

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