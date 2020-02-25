Новости

Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду 08:10
В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана 08:02
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели 07:59
Медики объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак 07:43
В больнице Приморья мужчину убили в День защитника отечества 07:30
Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов 07:22
Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в Японии 07:17
На Камчатке оставили без жилья отца-одиночку с тремя детьми 06:44
Посольство РФ прокомментировало обвинения о "вмешательстве" в выборы США 06:07
Сирийские саперы нашли турецкие фугасы в пригороде Алеппо 05:38
Трамп запросил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 05:12
Не менее 10 человек пострадали в результате теракта на юге Таиланда 04:57
Буддисты Бурятии отметят Восточный новый год в Кремлевском дворце 04:50
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией 04:43
Украинцы на Diamond Princess отказались от эвакуации 04:21
Вашингтон и Сеул могут сократить масштабы военных учений из-за коронавируса 04:04
На Камчатке вертолеты Ка-27ПС впервые приземлились на трассу 03:48
Самый старый мужчина на Земле умер в Японии 03:45
Канада начала военные учения в Арктическом регионе 03:35
При столкновении двух автобусов в Перу погибли 12 человек 03:30
США поставят Индии военные вертолеты и технику на 3 миллиарда долларов 02:50
Блумберг потратил на президентскую кампанию более 500 миллионов долларов 02:49
Канадцы собрали 2,5 миллиона семьям погибших в авиакатастрофе в Иране 02:23
Трамп: В США коронавирус под контролем 02:20
Восемь палестинцев получили ранения при ракетном ударе Израиля по Газе 01:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 05:38
Рубрика: В мире

Сирийские саперы нашли турецкие фугасы в пригороде Алеппо

В освобожденном от террористов сирийском поселке Захра (пригород Алеппо) обнаружено огромное количество взрывных устройств, в том числе иностранных. Бежавшие в спешке боевики успели забрать только вооружение с укрепленных огневых точек, а вот боеприпасы оставили. Теперь брошенные фугасы приходится обезвреживать саперам.

Фото: SANA via AP
Сирийская армия вернула под свой контроль два селения в провинции Идлиб

"Наша главная задача сейчас - разминировать все дороги. Мы уже обезвредили сотни фугасов. Попадаются иностранные, в том числе турецкие", - рассказал ТАСС командир инженерной службы Вахид Диаб. По его словам одно подразделение каждый день подрывает до 30 опасных находок.

Добавим, что террористы продолжают обстреливать населенные пункты в провинциях Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Посольство РФ прокомментировало обвинения о "вмешательстве" в выборы США
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
На Украине снизили цену на газ для населения
Китай разработал вакцину против коронавируса
Здоровье
Здоровье
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
В мире
В мире
Почему Джонсон объявил войну ВВС