Сирийские саперы нашли турецкие фугасы в пригороде Алеппо

В освобожденном от террористов сирийском поселке Захра (пригород Алеппо) обнаружено огромное количество взрывных устройств, в том числе иностранных. Бежавшие в спешке боевики успели забрать только вооружение с укрепленных огневых точек, а вот боеприпасы оставили. Теперь брошенные фугасы приходится обезвреживать саперам.

"Наша главная задача сейчас - разминировать все дороги. Мы уже обезвредили сотни фугасов. Попадаются иностранные, в том числе турецкие", - рассказал ТАСС командир инженерной службы Вахид Диаб. По его словам одно подразделение каждый день подрывает до 30 опасных находок.

Добавим, что террористы продолжают обстреливать населенные пункты в провинциях Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо.