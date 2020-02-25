Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался в возрасте 91 года, сообщает государственное телевидение страны.

Причина смерти не сообщается, но, по сообщениям СМИ, недавно он был госпитализирован. Известно, что в последние годы экс-президент сильно болел.

Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года. После окончания школы он поступил в военный колледж, в конце 1950-х был направлен в Советский Союз на стажировку. Позднее он еще раз приехал в СССР на обучение, где и выучил русский язык.

Мубарак стал четвертым президентом Египта, вступив в должность в 1981 году. Он возглавлял страну в течение 30 лет, за это время его полномочия трижды продлевались на референдуме.

В результате событий "арабской весны" в 2011 году он был вынужден уйти в отставку. Впоследствии состоялся суд, выяснявший причастность бывшего президента к гибели демонстрантов на площади Тахрир в Каире. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. В 2014 году его оправдали.

Также суд проверял бывшего президента и его сыновей на причастность к коррупционным махинациям. Согласно приговору по этому делу, он находился в заключении три года.