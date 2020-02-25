В Турции найдены следы цивилизации, о которой не знала наука

Международная команда археологов изучила камень с надписью на древнем лувийском языке, найденный в Турции местным фермером. Расшифровка текста, повествующая о победе над Фригией, помогла обнаружить руины исчезнувшего царства, о котором ученые ничего не знали.

Сообщение об открытии опубликовано на сайте Чикагского университета. Весьма ценный камень был обнаружен на юге Турции в провинции Конья, на археологическом участке Тюркмен-Карахойюк. Археологам помог местный фермер. Именно он первым обратил внимание на странные знаки на поверхности камня.

Исследование показало, что этот текст был написан на лувийском языке. Предварительно его датировали IX-VII веками до нашей эры, позднее датировку уточнили лингвисты. Расшифровка текста позволила приоткрыть одну из тайн древнего мира.

Дело в том, что еще в 2017 году в этом же регионе были найдены остатки какого-то древнего поселения и множество керамики. Однако идентифицировать поселение не удалось. Надпись на камне может все изменить.

Она рассказывает о победе местного правителя над Фригией - царством, одним из царей которого был знаменитый Мидас. По легенде, этот правитель обладал "золотым даром" - все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Такой способностью из благодарности его наделил бог Дионис.

Расшифровка текста показала, что местного царя, одолевшего Фригию, звали Хартапу. В местечке Тюркмен-Карахойюк, вероятно, располагалась его столица. Текст на камне рассказывает историю завоевания царем Хартапу соседнего царства Муска. Последнее более известно нам как Фригия.

"Боги бури доставили [противостоящих] царей к Его Величеству", - написано на камне. Лингвистический анализ указал, что эта стела была изготовлена в конце VIII века до нашей эры, что соответствует времени правления легендарного Мидаса.

К слову, ранее примерно в 14-ти километрах к югу от Тюркмен-Карахойюка на склоне потухшего вулкана была найдена иероглифическая надпись. Она тоже рассказывает о царе Хартапу. Но до сих пор никто не знал, кто он такой и каким царством правил.

Надпись на обнаруженном камне позволила определить, что на этом месте в древности располагался город. По оценкам ученых, его площадь превышала 120 га. Для своего времени это был один из крупнейших городов на территории современной Турции. Удивительно, но до сих пор ученые ничего не знали о нем.

"Мы понятия не имели об этом царстве, - говорит соавтор исследования археолог Джеймс Осборн. - В мгновение ока мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке железного века".