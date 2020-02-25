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СМИ: Признанный виновным в изнасиловании Вайнштейн госпитализирован

Новости
    25.02.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: REUTERS/ Shannon Stapleton Фото: REUTERS/ Shannon Stapleton
Фото: REUTERS/ Shannon Stapleton

Бывший голливудский киномагнат Харви Вайнштейна, признанный судом присяжных в Нью-Йорке виновным в изнасиловании, после оглашения вердикта был экстренно госпитализирован.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает Daily Mail, у продюсера обнаружились "боли в груди".

При этом уточнено: выслушавший вердикт продюсер принялся выкрикивать, что он не виновен и недоумевать, как такое вообще может в Америке происходить.

Предлагалось, что из суда Вайнштейн будет направлен в тюрьму на острове Рикерс - на продюсера надели наручники и вывели из зала через боковой вход, причем без его ходунков.

Но далее экс-магнату стало дурно, его загрузили в карету "скорой помощи" и с включенными "мигалками", под рев сирены доставили в госпиталь Bellevue.

Позже представитель Вайнштейна подтвердил, что у того высокое давление.

Вайнштейн был осужден в понедельник нью-йоркскими присяжными за сексуальное насилие над своим бывшим помощником Мими Хейли в 2006 году и за изнасилование начинающей актрисы Джессики Манн в гостиничном номере в 2013-м.

Меж тем продюсер был оправдан присяжными по двум наиболее серьезным моментам, каждый из которых грозил Вайнштейну пожизненным. Также он был признан невиновным в изнасиловании первой степени.

Приговор будет вынесен 11 марта. Предполагается, что 67-летний продюсер может получить до 29 лет тюрьмы.

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