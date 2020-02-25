СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций может отменить все турниры под своей эгидой, включая и чемпионат Европы 2020 года, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, сообщает Rai Sport.

Ранее стало известно, что матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" из-за коронавируса пройдет без зрителей.

"Мы следим за развитием ситуации, - сказал Ува. - Футбол должен подстраиваться под законодательство стран. В настоящее время мы не закрываем соревнования, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить".

Ранее стало известно о том, что часть матчей следующего тура чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса на севере Италии.