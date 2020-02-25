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25.02.2020 19:08
Рубрика: Спорт

СМИ: УЕФА может отменить все турниры из-за распространения коронавируса

Текст: Максим Домчев

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций может отменить все турниры под своей эгидой, включая и чемпионат Европы 2020 года, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, сообщает Rai Sport.

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Ранее стало известно, что матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" из-за коронавируса пройдет без зрителей.

"Мы следим за развитием ситуации, - сказал Ува. - Футбол должен подстраиваться под законодательство стран. В настоящее время мы не закрываем соревнования, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить".

Ранее стало известно о том, что часть матчей следующего тура чемпионата Италии могут пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса на севере Италии.

Спорт Футбол Вокруг футбола Распространение коронавируса COVID-19

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