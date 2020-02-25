Sony представила флагманский смартфон Xperia со странным названием

Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II, выбрав не самый очевидный вариант с неймингом продолжения линейки.

Главный упор в новинке сделан на фотовозможностях аппарата. Основной модуль оснащен тремя датчиками на 12 Мп, а фронталка - на 8 Мп. Добавлена совместимость с камерами серии Alpha, и даже заявлен специальный режим для съемки животных.

Флагман построен на базе топового Snapdragon 865 и компонуется 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней стандарта UFS21, с возможностью расширения до 1 Тб при помощи microSD, и аккумулятором на 4000 мАч, поддерживающим быструю и беспроводную зарядки.

Девайс защищен от воды по стандарту IP65/68 и с двух сторон "упакован" в Corning Gorilla Glass 6.

Цены на презентации не назывались, но благодаря утечке из немецких онлайновых магазинов техники стало известно, что европейский прайс составит 1200 евро (почти 85 тысяч рублей).

Информация о точной дате релиза отсутствует, ожидается что Sony Xperia 1 II выйдет до конца второго квартала текущего года.