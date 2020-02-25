Совфед уточнил порядок рассмотрения поправок в Конституцию

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании во вторник обсудил проект постановления палаты о порядке рассмотрения сенаторами президентского законопроекта о внесении поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба Совфеда. Проект будет включен в повестку завтрашнего пленарного заседания.

Как пояснил глава комитета Андрей Клишас, принятие постановления нужно, "поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование". "Поэтому нам придется дважды голосовать за этот текст. То есть, текст поправки голосуется отдельно и отдельно голосуется закон в целом", - сказал он.

Вносить поправки в регламент палаты не потребуется. А упомянутое постановление будет действовать до завершения парламентской процедуры рассмотрения президентского законопроекта.

Когда законопроект о поправках в Основной Закон поступят в Совет Федерации, сенаторы рассмотрят на пленарном заседании заключение Общественной палаты РФ по результатам общественной экспертизы законопроекта. Во вторник заключение было направлено в Госдуму.

Кроме того, на это пленарное заседание могут быть приглашены уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Генеральный прокурор РФ и другие должностные лица.

После голосования в Совфеде закон будет направлен на рассмотрение в региональные законодательные собрания. "В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - говорится в сообщении пресс-службы.