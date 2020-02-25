США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией

США, Канада, а также Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, будет задействован шведский самолет наблюдения СААБ-340. Полет будет выполняться по согласованному маршруту в период с 25 по 29 февраля, пишет РИА Новости. Присутствующие на борту российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения. Рыжков подчеркнул, что самолет СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия.

Напомним, в прошлом году сообщалось о желании Вашингтона объявить о выходе из Договора по открытому небу. Демократы в конгрессе США призвали власти отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".