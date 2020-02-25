США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции

Вашингтон объявил о введении санкционного режима в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции, передает ТАСС. Причиной стало, как поясняется в заявлении госсекретаря США Макла Помпео, "несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

"США вводят санкции против 13 иностранных физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, - говорится в документе. - Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы".

О каких именно компаниях и физлицах идет речь - не уточняется.

Срок действия санкций - два года и он может быть пересмотрен в любую сторону по решению госсекретаря.