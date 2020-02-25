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25.02.2020 21:20
Рубрика: Спорт

Возможен экстра-сет

Известны пары плей-офф в женской волейбольной Суперлиге
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
В женской волейбольной Суперлиге после завершения регулярного чемпионата определились все пары четвертьфинальной стадии.

Команды проведут друг с другом по два матча - дома и в гостях. Клуб, занявший на предварительном этапе более высокое место, примет соперника во второй встрече. По ее завершении возможен экстра-сет до 15 очков или до разрыва два мяча. Такое произойдет, если оппоненты сыграют, например, 3:2 и 2:3, 3:0 и 1:3 и т.п.

Стало известно расписание волейбольного турнира Олимпиады-2020

В четвертьфинале 29 февраля и 7 марта сразятся: (8) "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - (1) "Динамо-Казань", (5) "Протон" (Саратов) - (4) "Динамо" (Москва), (7) "Динамо" (Краснодар) - (2) "Локомотив" (Калининградская обл.), (6) "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - (7) "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.).В скобках указаны места, занятые командами в регулярном чемпионате.

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