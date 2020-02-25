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25.02.2020 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасная камера

Суд признал самообороной убийство сокамерника-истязателя
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8094)
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор за убийство гражданину, который прикончил в камере СИЗО своего истязателя.

Трагичная история случилась в одном из казенных домой Владимирской области, адрес конкретного следственного изолятора не раскрывается. Гражданин М. попал в камеру, где один из сидельцев (как минимум) хотел всячески осложнить ему жизнь.

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Несколько часов гражданина М. истязали, связав по рукам и ногам. Не исключено, что человек попал в так называемую пресс-хату. Так на жаргоне называют камеры, где сидельцу устраивают ад для того, чтобы он стал более сговорчивым. Существование таких камер официально отрицается. Нередко мучители действуют по своей инициативе, скажем, для того, чтобы выбить из человека деньги. Но иногда у них есть и какие-то другие требования к тому, кому не дают житья.

Как бы то ни было, в 14 часов гражданин М. был помещен в камеру, где один из сидельцев моментально обеспечил ему "горячий" прием. Истязания продолжались до 7 часов 30 минут утра. То есть 17 с половиной часов. Если говорить юридическим языком, то "в связи с длительным противоправным поведением у М. возникла личная неприязнь к Г. и умысел на его убийство". Заключенный схватил некие канцелярские предметы, находившиеся в камере, и острым концом нанес более 20 ударов в шею. Затем порезал истязателя лезвием и под конец задушил простынями.

Следствие обвинило М. в убийстве. По мнению правоохранителей, жизни М. ничего не угрожало, так как истязатель, ставший потерпевшим, не ставил целью убить сокамерника. Убитый лишь добивался выполнения определенных требований: М. должен был подписать некие документы.

Право на необходимую самооборону сохраняется, пока мучители не прекратят свои действия

Второй кассационный суд с такой логикой не согласился. По закону посягательством, защита от которого допустима, признается даже насилие, не связанное с опасностью для жизни обороняющегося, если прекратить такое можно, только причинив вред нападавшему.

Еще в 2012 году пленум Верховного суда России принял большое постановление, разъясняющее правила самообороны. Например, как сказано в документе, состояние необходимой обороны может быть вызвано и длительным общественно опасным посягательством, например, захват заложников, незаконное лишение свободы, истязания. Право на необходимую самооборону сохраняется до тех пор, пока мучители не прекратят свои действия.

Фото: "РГ"
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В данном случае поведение М. было обусловлено длительными истязаниями. Поэтому Второй кассационный суд переквалифицировал статью с "Убийство" на превышение пределов необходимой самообороны. Суд решил, что М. использовал средства защиты, явно несоответствующие характеру и опасности посягательства.

Хотя человек признан виновным, обвинение стало гораздо мягче. Суд назначил ему год лишения свободы, но освободил от наказания за истечением сроков давности: с момента ЧП прошло более двух лет, а преступление считается нетяжким.

Кстати, время от времени возникают идеи максимально смягчить правила самообороны. Но есть и другая сторона медали: эксперты опасаются, что тогда все убийцы будут говорить, что оборонялись. Нет, в каждом случае надо разбираться отдельно и досконально. По мнению Верховного суда страны, действующего законодательства по вопросам самообороны и так вполне достаточно.

Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

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