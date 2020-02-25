Сын Порошенко "отметил" годовщину майдана на концерте российского рэпера

Младший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил во время концерта российского рэпера Face в Лондоне вышел к нему на сцену. Казалось бы, что здесь такого, однако в украинских СМИ и соцсетях видео, где Порошенко-младший танцует и подпевает исполнителю из России, вызвало бурные обсуждения. В частности потому, что Михаил решил сходить на концерт в шестую годовщину событий на майдане.

"Сын Порошенко развлекался на российской вечеринке не просто на какой-то День Нептуна, а прямо на шестую годовщину массовых убийств на майдане, когда его циничный папа с пафосом и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы", - написал в своем Telegram-канале украинский юрист Андрей Портнов.

Не остался в стороне и депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который в своем Telegram-канале вообще предложил отправить сына Порошенко на конкурс "Евровидение", только от России.

Михаил, который сейчас учится в Великобритании, спел с Face его песню "Я как Гоша Рубчинский".

Отметим, что это не первый случай, когда сына бывшего президента Украины уличают в излишней "любви" к России. Ранее он фотографировался в реглане с надписью "Russia", а также заявлял, что в повседневной жизни общается на русском языке, а не на украинском.