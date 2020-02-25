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25.02.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Света все сильнее

Кузнецова одержала вторую победу на турнире в Катаре
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова продолжает успешное выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Россиянка вышла в третий круг, обыграв в двух сетах Игу Свентек из Польши, - 6:2, 6:2.

Кузнецова потихоньку набирает форму. Соревнования в Катаре - первые с начала года, в которых она смогла пробиться в третий круг. О прогрессе россиянки говорит и тот факт, что с января она поднялась в рейтинге с 53-й строчки на 46-ю.

Перед турниром в Дохе Светлана Кузнецова вернулась в топ-50 рейтинга

Следующей соперницей Светланы в Дохе станет Аманда Анисимова. Представительница США идет 29-й рейтинге. По ходу турнира она уже успела обыграть теннисистку из топ-5 - украинку Элину Свитолину. Как закончится их противостояние с Кузнецовой - узнаем уже сегодня.

Фото: www.awbgqatar-photos.com
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В среду вторые матчи на турнире в ОАЭ проведут Карен Хачанов и Андрей Рублев. Хачанов встретится с австрийцем Деннисом Новаком, а Рублев - с сербом Филипом Крайиновичем. К слову, накануне российский дуэт теннисистов вылетел из парного турнира в Эмиратах, уступив Равену Класену с Оливером Марахом.

Возвращаясь к одиночным соревнованиям среди мужчин, добавим, что уже на этой неделе Рафаэль Надаль может отобрать лидерство в рейтинге у Новака Джоковича. Произойдет это в том случае, если испанец выиграет турнир в Акапулько (Мексика), а серб не дойдет в Эмиратах до полуфинала. Первый матч в Акапулько Надаль провел сегодня поздно ночью против своего соотечественника Пабло Андухара. Что касается Джоковича, то серб легко вышел во второй круг в ОАЭ, не оставив никаких шансов тунисцу Малику Джазири - 6:2, 6:2.

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