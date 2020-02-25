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25.02.2020 16:44
Рубрика: В мире

Трамп: Разведка не сообщала о вмешательстве РФ в грядущие выборы

Текст: Диана Ковалева

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не получал данные от разведки о якобы вмешательстве России в грядущие выборы главы государства 2020 года на стороне сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Напомним, что Сандерс претендует на место кандидата от Демократической партии.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Нью-Дели по итогам визита в Индию, Трамп заявил: "Никто не говорил мне ничего подобного". По его словам, о том, что Россия якобы поддерживает Сандерса, говорят лишь те, кто не хочет, чтобы он победил в праймериз.

Ранее газета Washington Post писала, что американские чиновники сообщили Сандерсу о якобы попытках Москвы помочь ему в предвыборной кампании. При этом, как именно она хотела помочь, издание не уточнило. Еще одна газета, The New York Times, ранее писала, что РФ также тайно собирается помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок. В субботу помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заверил, что не получал разведывательную информацию, которая могла бы подтвердить подобные сообщения.

В российском посольстве в Соединенных Штатах в очередной раз заявили, что Москва не вмешается во внутренние дела других стран и призвали прекратить голословные обвинения в сторону России.

В мире США Выборы президента США-2020 Россия и США Дональд Трамп

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