Трамп: В США коронавирус под контролем

Президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах под контролем. Об этом он написал в Twitter, отметив, что Вашингтон постоянно контактирует по данному вопросу со Всемирной организацией здравоохранения и различными странами.

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник резко падают - более чем на 3%, что связано с опасениями вокруг распространения коронавируса. В то же время Трамп написал, что биржевые показатели кажутся ему "очень хорошим", сообщает РИА Новости.

По последним данным, в США зарегистрированы 14 приезжих, у которых диагностирован новый коронавирус. Кроме того, 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.